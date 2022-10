Trevisani: "Il Milan trova soluzioni, le altre squadre invece spesso si incartano sui problemi"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Trevisani, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha commentato così il momento del Milan: "C'è un uomo che sta spingendo il Milan in questo momento, vale a dire Brahim Diaz. Si è preso il Milan sulle spalle, è stato bravo anche Pioli a credere in lui che non si è abbattuto dopo l'arrivo di De Ketelaere. Nonostante le difficoltà del belga, i rossoneri sono comunque riusciti a metterci una pezza ad un problema. Il Milan ha sempre fatto così, il lavoro di Pioli è stato proprio questo: c'era un problema in difesa e spunta Kalulu, c'è un problema sulla trequarti e spunta Diaz, si fa male Ibra e c'è Giroud che diventa l'uomo che vince i campionati. Il Milan trova soluzioni, le altre squadre invece spesso si incartano sui problemi".