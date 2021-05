Trevisani: "Il pareggio in Juventus-Milan rischia di reinserire prepotentemente la Lazio"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Trevisani ha parlato della sfida tra Milan e Juventus. Queste le sue parole: "Pareggiare, per entrambe, rischia di cambiare le carte in tavola. In caso di vittoria della Lazio e di un eventuale successo dei biancocelesti nel recupero con il Torino, rischiamo di trovare quattro squadre a pari punti in cui conteranno poi gli scontri diretti. Ci sono ancora tante partite importanti"