Trevisani: "Il problema dei tifosi del Milan sono i cinque derby e l'Inter: non sono problemi reali, ma problemi di tifo"

Nel corso del consueto appuntamento del lunedì sera con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani ha discusso su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan dopo la vittoria di domenica pomeriggio contro l'Empoli, lanciando una provocazione a tutti i tifosi rossoneri. Queste le sue dichiarazioni.

"Il problema dei tifosi del Milan sono i cinque derby e l'Inter che vola: non sono problemi reali, ma problemi di tifo. Perché l'analisi del girone in cui tu vieni eliminato, con PSG, Newcastle e Borussia Dortmund, è un girone dove puoi uscire. In un mondo normale un tifoso direbbe: 'Ci hanno rubato la qualificazione', perché il rigore assegnato al PSG è una vergogna in epoca di VAR impareggiabile. Il tifoso del Milan dovrebbe incazzarsi per questa cosa qua, ma invece si incazza con Pioli. Straordinario. Guarda che io faccio proprio fatica a comprendere. Sulla Coppa Italia sono stra d'accordo, perché non esiste che in 3 anni hai fatto tre Coppe Italia una peggio dell'altra esclusa quella persa in semifinale contro l'Inter due anni. In campionato il Milan è secondo, quindi?".