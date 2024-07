Trevisani: "Mi sembra che tutti quelli che stanno cercando un attaccante vengano accostati a Lukaku e viceversa"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha svariato su più temi nel corso della rubrica 'Il Gelato' soffermandosi in modo particolare sul calciomercato, parlando del futuro di Romelu Lukaku, accostato negli scorsi al giorni al Milan ma che sembra invece destinato a tornare a lavorare con Antonio Conte, questa volta a Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

Lukaku-Conte ancora insieme, ti stuzzica, è possibile?



"È possibile. Mi sembra che tutti quelli che stanno cercando un attaccante vengano accostati a Lukaku, e viceversa. Non so dove andrà, so che chi lo prende sa cosa prende, un giocatore di 31 anni, che il meglio già lo ha dato, e che il meglio non era neanche tutto sto meglio".

LE ULTIME

La strada che porta a Joshua Zirkzee si starebbe facendo sempre più tortuosa, motivo per il quale il Milan si starebbe iniziando a guardare intorno per evitare di rimanere con un pugno di mosche in mano, perché olandese o meno, la priorità della dirigenza rossonera in questo calciomercato resta pur sempre l'attaccante.

Più passano i giorni e più si riempie la lista delle alternative a Zirkzee, anche se i nomi più gettonati sarebbero quelli di Romelu Lukaku e Tammy Abraham, due piste parallele e non alternative, motivo per il quale l'uno non escluderebbe l'altro. Nel corso di queste settimane si è anche parlato dell'ultimo Pichichi de LaLiga Artem Dovbyk, attaccante a trascinatore del Girona nella scorsa stagione con una clausola da 40 milioni di euro presente nel suo contratto, ma il vero piano B del Milan per l'attacco sarebbe a sorpresa un altro.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, la vera alternativa a Zirkzee al momento rimane Santiago Gimenez del Feyenoord, valutato dalla formazione di Rotterdam 50 milioni di euro e che nella notte è stato dalla Copa América con il suo Messico dopo averle giocate tutte (per un totale di 219') senza però incidere più di tanto.