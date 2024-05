Trevisani: "Non è detto che la difesa impermeabile ti porti un grande vantaggio. Il Milan con 49 gol subiti ha fatto secondo..."

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliaotio 'Fontana di Trevi', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Milan, del futuro della panchina rossonera e dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Al di là degli errori che Pioli quest'anno può aver fatto, e secondo me li ha fatti evidentemente, e lo abbiamo più volte ripetuto, poi il messaggio che passa è 'Voi salvate il vostro amico Pioli', ma se non ascoltate, non capite, non è un problema nostro. Il problema qual è? Poi c'è il rispetto, c'è quello che è stato fatto, c'è la comprensione del testo. Il testo dice: 2-1-4-2, i piazzamenti del Milan. Quindi, soprattutto l'avete visto coi giocatori: alla fine dell'Atalanta non c'è stata la corsa ad abbracciare Gasperini. Gasperini li allena, ma non è il fratello dei giocatori, questa cosa è palese. Ma chi se ne frega, il rendimento è straordinario e va bene lo stesso. A me sembrava ci fosse che Bennacer piangeva ed altri giocatori molto coinvolti in quella cosa che è successa dopo un 3 a 3 contro la Salernitana, balenarissima e brutto anche nel finale. E l'ultima cosa che dico riguardo a questo è tenere presente che quando dite 'Ah ma il Milan ha preso 49 gol", pensa ha fatto secondo. Quindi non è matematico che la difesa impermeabile ti porta un grande vantaggio, perché il Milan ha fatto secondo con la difesa che forse è nella colonna di destra delle difese. Credo che sia la decima, l'undicesima difesa della Serie A. Quindi, ha preso un sacco di gol, eh...capito? Sti mazzi!".