Trevisani: "Non posso pensare che Ibra faccia peggio di Piatek e Leao"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Non posso pensare che Ibrahimovic, anche a 38 anni, possa fare peggio di quanto fatto finora da Piatek e Leao. E' talmente più forte degli altri che può fare la differenza ancora, ma non abbiamo idea di come sia uscito dall'MLS. Se giocasse tutte le partite fino a fine campionato per me almeno dieci gol li fa bendato".