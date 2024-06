Trevisani: "Oltre all'attaccante al Milan serve un centrocampista forte"

Nel corso dell'oramai consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di Mediast Riccardo Trevisani ha parlato di Milan e di quei calciatori con i quali la dirigenza rossonera dovrà andare a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca, a partire ovviamente dall'attaccante. Queste le sue dichiarazioni.

Oltre alla punta, e mi vedi dire quale punta, quali giocatori andresti ad inserire al Milan?

"La punta è quella coi ricci più bello del mondo, ovvero Zirkzee, senza dubbio. Io prenderei un forte centrocampista, se non parte nessuno. Forte centrocampista al posto di chi? Al posto di un forte centrocampo, nel senso al fianco di Reijnders, Bennacer di fianco a chi ti pare. Un forte centrocampista. Secondo me al Milan manca un centrocampista forte, forte, forte, forte".

La trattativa che porterebbe Zirkzee al Milan starebbe però vivendo un momento di stallo per via delle commissioni richieste dall'agente dell'olandese. In merito a questo argomento qualche giorno fa lo stesso Trevisani si era espresso dicendo: "Se 15 milioni per Zirkzee, al procuratore, comportano il mancato acquisto da 15 milioni, no. Se se lo può permettere, sì, perché il calcio da tempo funziona in questa maniera, giusto o sbagliato che sia. Secondo me finché c'è una commissione all'agente è giusto, quando comincia ad essere un cartellino supplementare del giocatore non è più giusto".