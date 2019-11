Trevisani: "Pioli scelga tra Piatek e Leao chi deve essere il titolare"

Riccardo Trevisani di Sky Sport ha parlato del momento che sta attraversando il Milan: "Tante cose si sono viste, Pioli può tirare una bella riga. Ha capito che può fare a meno di Kessie, perchè domenica non si è sentita per nulla la mancanza: Krunic ha fatto una discreta partita, Paquetà un'ottima partita e Bennacer una grande partita. Leao? Gli ha dato fiducia, poi gliel'ha tolta per il brutto atteggiamento contro la Lazio. Piatek ha avuto tante gare da titolare e non ha mai fatto gol su azione partendo dall'inizio. Pioli, secondo me, deve fare una scelta. Uno dei due ha bisogno di fiducia, l'anno scorso è arrivato con fiducia al Milan. Serve qualcuno che faccia i gol e serve di trovare solidità. Il recupero di Musacchio può migliorare le cose. Al Milan stanno rendendo tutti meno del loro valore, non mi sorprenderei di vedere un Milan che da oggi a febbraio trova un ruolino, ad esempio, di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte".