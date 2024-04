Trevisani su Chukwueze: "Da almeno un mese è il più in forma di tutti, ma ribadisco il concetto che è stato pagato troppo per il rendimento che ha mostrato"

Intervenuto così nel podcast "La fontana di Trevi" Questo il commento del giornalista Riccardo Trevisani in merito all'attuale positivo momento dell'esterno rossonero Samuel Chukwueze. Le sue parole:

"Samuel Chukwueze da almeno un mese a questa parte è il giocatore più in forma di tutta la rosa del Milan, forse non è così continuo nei 90 minuti ma secondo me sarebbe dovuto essere una delle prime scelte, è uno dei più vivi tra i rossoneri. Ribadisco il concetto, per me è costato troppo e ha fatto due gol e un assist, è un rendimento ridicolo per un giocatore pagato quella cifra ed è stato ridicolo chi mi ha criticato quando dissi che avendo preso Pulisic era meglio tenersi Saelemaekers, che non sta facendo malissimo a Bologna. In questo