Trevisani su Pioli: "Sono convinto che rimarrà anche se il Milan non dovesse arrivare in Champions"

Ai microfoni di SkySport24, Riccardo Trevisani ha parlato così del Milan di Pioli: "Anche per gli avversari vedere Ibrahimovic nell'altra squadra non è una bella cosa. Averlo in campo è fondamentale per i rossoneri. E' vero che il Milan ha vinto contro il Benevento, ma i rossoneri arrivano da un periodo non semplice. Contro la Juventus sarà una partita complicata. I bianconeri hanno più giocatori che possono risolvere la partita. Pioli? Sono convinto che rimarrà anche se i rossoneri non dovessero arrivare in Champions".