Trevisani sullo scudetto del Milan: "La differenza l'hanno fatta Maignan, Leao e il derby di ritorno"

In merito alla vittoria dello scudetto da parte del Milan, Riccardo Trevisani, intervenuto allo speciale di DAZN sull'ultimo campionato, ha spiegato: "Nelle rose di Milan e Inter, la differenza principale l'ha fatto il portiere se devo fare un paragone. Maignan ha portato 10-12 punti con alcune parate incredibili, come quelle nel derby di ritorno. Quel derby che ha fatto la differenza, psicologicamente ha spostato tanto quella vittoria in rimonta dei rossoneri. E poi come si fa a non parlare di Rafael Leao? E' stato spesso decisivo nei gol dell'1-0 sia con gli assist che con i gol. Per me è asolutmente l'MVP della stagione".