Trezeguet gela l'Inter: "Esposto lo scudetto 2006? Folcloristico"

David Trezeguet si è raccontato nel corso di un'intervista a Fanpage. L'ex attaccante della Juventus - tra le altre cose - ha parlato così dei bianconeri di oggi: "Qualcosa non stia funzionando? Partiamo dal fatto che Juve storicamente ha sempre avuto questa idea che i conti si fanno alla fine. La verità, secondo le statistiche, è che la vera Juve non si sia ancora vista. In campionato deve migliorare, in Coppa Italia è passata e in Champions bisogna fare punti nelle ultime due partite. Degli infortuni, dei giocatori che si adattano, dei loro problemi personali, non gliene frega niente a nessuno. Alla Juve sei in una società che conta solo vincere, al pubblico juventino altro non interessa".

Vlahovic di recente ha avuto qualche screzio con i tifosi.

"Alla Juve bisogna trasmettere la fame di vincere, il resto conta poco altrimenti ti mandano via. È quello che ho imparato io da Agnelli a Moggi, Giraudo e Bettega. La Juve aveva trovato di nuovo una continuità nelle vittorie e ora è in quella fase in cui il pubblico ti aspetta. Sei in una società in cui puoi parlare, ma devi vincere e se questo non l'hai capito devi cambiare squadra".

L'Inter ha esposto in sede la coppa dello Scudetto 2006 tolto alla Juve in seguito ai fatti di Calciopoli.

"Lo sappiamo tutti, anche il pubblico interista: il campionato del 2006 è stato vinto sul campo dalla Juve con una dimostrazione di forza superiore all'Inter. Le partite venivano giocate e quella Juve aveva una squadra mostruosa superiore anche alle varie Real, Barcellona e Bayern che quell'anno andavano forte. Questo Scudetto che mostra l'Inter oggi è un qualcosa di folcloristico. Credo che tanti giocatori dell'Inter sapessero che la Juventus fosse superiore e meritasse di vincere quel campionato. Tutto il resto è solo folclore".