Troppi infortuni in Serie A, il dott. Petrucci accusa: "Si gioca troppo"

Intervistato dai microfoni de Il Messaggero, l'ex medico di Lazio e Chelsea, Bernardino Petrucci, ha parlato dei tanti infortuni registrati fino ad adesso in Serie A, con il Milan che guida in solitaria questa particolare classifica in Italia considerati gli oltre trenta problemi fisici che hanno colpito i giocatori rossoneri in questa prima parte di stagione.

In merito a questa situazione il dott.Petrucci non ha però dubbi, visto che alla base per lui il problema è uno solo: "I fattori per questi infortuni frequenti possono essere diversi, come ad esempio il fatto che veniamo da un campionato anomalo, dove le squadre sono state costrette a dividere in due la preparazione, ma il problema in realtà è uno, si gioca davvero troppo. E' normale che gli infortuni sono più frequenti, visto che un giocatore anche se ha un piccolo acciacco ci mette decisamente meno tempo a recuperare".