Tuchel sarebbe già stato contattato dal Manchester Utd per il post Ten Hag

vedi letture

La panchina di Erik ten Hag non è mai stata così a rischio. I 10 punti di distanza dalla vetta dopo appena 7 partite di Premier League e l'avvio singhiozzante in Europa League hanno fatto scattare diversi campanelli d'allarme. Il Manchester United continua ad essere una squadra priva di certezze; la dirigenza sperava che l'allenatore olandese potesse essere l'uomo giusto, soprattutto dopo la chiusura trionfale della scorsa stagione con la vittoria dell'FA Cup nella finale contro i cugini del City, ma le cose non sono migliorate.

Così, secondo le informazioni riportate dal Manchester Evening News, oggi è la giornata cruciale per decidere il destino dell'ex allenatore dell'Ajax: ci sarà una riunione tra le più alte cariche del club, in cui si valuterà un possibile esonero. Il principale candidato alla successione è Thomas Tuchel, libero dopo la fine della tutt'altro che indimenticabile esperienza alla guida del Bayern. Il tedesco, che ha già allenato in Inghilterra e ha conquistato una Champions League con il Chelsea, sarebbe già stato contattato.