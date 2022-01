Tudor sul nuovo protocollo: "Noi eravamo al 50% di positivi, bisogna adeguarsi"

"Metà della nostra squadra l'ha avuto. Noi eravamo sul 50% di contagiati, con questa regola non avremmo giocato tutte e due le partite, insieme ad altre due o tre squadre. Bisogna adeguarsi, avere anche fortuna, o forse anche bravura per non beccarlo". Così Igor Tudor, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato della situazione legata al Covid-19 e al nuovo protocollo inaugurato in questo weekend.