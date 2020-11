Turchia-Croazia, Vida esce all’intervallo perché positivo al Covid-19: Calhanoglu a rischio contagio

La Nazionale croata ha da poco comunicato la positività al Covid-19 di Domagoj Vida. Il problema? Il giocatore purtroppo era titolare nel match contro la Turchia di Hakan Calhanoglu (che è restato in panchina per tutta la partita, ma che diventa comunque un'incognità in ottica futura) ed è uscito solamente a fine primo tempo dopo la comunicazione della positività da parte della Federazione. Questo il comunicato:

"Dopo che tutti i giocatori e i membri dello staff sono risultati negativi nel test regolare per la partita con la Turchia di lunedì, mercoledì mattina è stato condotto un altro giro di tamponi per la partita con la Svezia. La Federazione ha ricevuto i risultati dei test ufficiali dopo la mezzanotte ora locale ed ha mostrato che il membro della squadra nazionale Domagoj Vida è risultato positivo al Covid-19. Il servizio medico della nazionale croata ha ricevuto le prime informazioni al termine dell'intervallo contro la Turchia. Poiché il selezionatore Zlatko Dalić aveva già deciso in quel momento di cambiare Vida, il servizio medico della squadra nazionale ha isolato Vida secondo tutte le misure epidemiologiche fino alla conferma dei risultati dei test. Vida, secondo il regolamento, trascorrerà i prossimi giorni in auto isolamento a Istanbul".