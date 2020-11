Turrini: "Mandare i giocatori in giro per il mondo è sbagliato"

L’opinione di Leo Turrini sul QS è chiara. Siamo tutti tifosi della Nazionale italiana, ma vale la pena mandare i giocatori in giro per il mondo solamente per raggranellare qualche euro in più sui diritti televisivi, con il rischio che la salute dei giocatori venga meno? Applicare la logica del contenimento significa anche tener conto del valore dell’evento, in questo caso della Nations League. Ammirare gli azzurri è sempre un piacere e difendere l’identità della Nazionale è un dovere e in tempi normali quanti rimpianti. Solo che in questa situazione la UEFA dovrebbe attuare un piano B.