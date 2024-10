Tutti gli errori decisivi sono suoi: sfilza di 4 in pagella per Theo

vedi letture

"Difficile ricordare una prima parte di gara peggiore di quella di ieri sera per il francese. Causa il rigore poi fallito da Kean, soffre contro Dodò e, come ciliegina sulla torta, sbaglia dagli 11 metri. L'assist per Pulisic è poca cosa rispetto al resto della sua prova, culminata col rosso dopo il fischio finale". Su TMW abbiamo motivato così l'inesorabile 4 in pagella assegnato a Theo Hernandez dopo la brutta prova offerta contro la Fiorentina. "Compleanno amaro, provoca il rigore che Maignan para e sbaglia quello che va a calciare. Il cross per l’1-1 è l’unico guizzo. A gara finita, espulso per proteste", ricorda La Gazzetta dello Sport confermando la bocciatura di Theo e, anzi, rendendola ancora più netta.

"Gli errori decisivi di questa partita sono suoi. Prima il tocco allo scarpino di Dodo che Sozza al VAR trasforma in rigore e poi il rigore sbagliato che pesa tantissimo. Il resto della sua partita volge al grigio. C’è solo il cross per la rete di Pulisic", continua sulla stessa lunghezza d'onda il Corriere dello Sport. "La festa di compleanno si trasforma presto in incubo: provoca il rigore su Dodo e poi sbaglia quello rossonero (il suo terzo). Si salva con l'assist", è la chiusura di Tuttosport accanto al suo 4,5.

I voti di Theo Hernandez

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

MilanNews: 4