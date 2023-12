Tutti i risultati della serata di Champions League: l'Inter non brilla, il Napoli festeggia

vedi letture

Di seguito tutti i risultati della serata di Champions League: per quanto riguarda le italiane, si qualifica come seconda nel girone il Napoli, mentre l'Inter non vince e si deve accontentare della qualificazione dietro alla Real Sociedad.

GRUPPO A

Copenhagen - Galatasaray 1-0

Manchester United - Bayern Monaco 0-1

GRUPPO B

Lens - Siviglia 2-1

PSV - Arsenal 1-1

GRUPPO C

Union Berlin - Real Madrid 2-3

Napoli - Braga 2-0

GRUPPO D

Inter - Real Sociedad 0-0

Salisburgo - Benfica 1-3