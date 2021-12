Tutti in regola gli stipendi della scorsa stagione in A. Nessuna certezza su quella in corso

Repubblica.it spiega che la Lega di A in un documento fatto pervenire ai club, ha spiegato che tutte le venti società sono in regola col pagamento degli stipendi della scorsa stagione, come da verifica della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ma non può fornire analoga garanzia per la stagione in corso. Nella lettera, si specifica che " la Figc non ha fornito alcuna informazione relativamente alla nostra richiesta di dati concernenti lo stato dei pagamenti di emolumenti, trattenute e contributi dei lavoratori sportivi da parte delle associate, né tanto meno il valore puntuale degli indici di liquidità per i club sopra soglia. Pertanto rimaniamo in attesa di ricevere le informazioni mancanti direttamente dai club, con le relative liberatorie, affinché si possa procedere alla loro pubblicazione nella sezione della Dashboard appositamente predisposta".