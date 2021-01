Mattia Zaccagni, attaccante del Verona, si sta mettendo in mostra in questa stagione e sta attirando l'attenzione di diversi club: secondo Repubblica, il Napoli è in pole per il giocatore gialloblu davanti a Milan e Roma. L'esterno offensivo non lascerà comunque la squadra di Juric in questa finestra di mercato invernale, ma verrà ceduto solo in estate.