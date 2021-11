Tutto rimandato a lunedì, Italia-Svizzera termina 1-1

Tutto rimandato a lunedì sera. L'Italia che voleva battere la Svizzera per archiviare la qualificazione non è andata oltre l'1-1 all'Olimpico di Roma dinanzi a 50mila spettatori. Partenza falsa degli azzurri che nei primi 20 minuti sono stati messi sotto, sorpresi da una Svizzera che è passata subito in vantaggio e ha continuato a fare il suo gioco finché ne ha avuto. L'Italia è entrata tardi in partita, nella ripresa ha messo sotto gli avversari ma non è riuscita a ribaltarla, sbagliando a tempo scaduto con Jorginho un rigore che avrebbe consegnato la quasi matematica qualificazione.