Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento sui numeri disastrosi dell’attacco rossonero. Era dal 2005 - si legge - che i rossoneri non erano fermi a quota 12 gol dopo le prime 13 partite. E bisogna addirittura risalire a 25 anni fa, ovvero alla stagione 1994-95, per trovare un Milan con meno reti all’attivo.