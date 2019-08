Tuttosport - André Silva nel mirino del Valencia: il Milan ha rassicurato gli spagnoli sulle condizioni fisiche del portoghese

Oltre all'Espanyol, anche il Valencia avrebbe messo nel mirino André Silva: come spiega Tuttosport, le voci sulle condizioni fisiche di André Silva hanno creato un po' di timore nei dirigenti spagnoli, ma dal Milan garantiscono come il giocatore sia sano nella sua totalità, altrimenti non sarebbe stato schierato né contro il Manchester United in ICC né in Kosovo contro il Feronikeli.