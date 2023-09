Tuttosport - Com'è andata l'affare Okafor? Lo svizzero è arrivato con un blitz dopo il 'no' di Thuram

Come riporta Tuttosport, il Milan ha seguito a lungo Noah Okafor. Considerate le sue caratteristiche e la volontà di prendere un centravanti al posto di Origi da alternare a Giroud, sembrava non esserci posto per lui in questo Milan, ma dopo il “no” di Thuram, Furlani, Moncada e D’Ottavio, con un vero e proprio blitz il 21 luglio, lo hanno portato a Milano in meno di 48 ore, con un investimento di 14 milioni.