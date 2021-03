Dopo il bellissimo gol messo a segno a Verona (il primo per lui in Serie A), Diogo Dalot si sta proiettando alla sfida di giovedì a Old Trafford contro il Manchester United, ovvero la società che detiene il suo cartellino e che non ha concesso al Milan nessuna opzione d'acquisto. Come riporta Tuttosport, in estate il giocatore tornerà ai Reds Devils, poi si vedrà che fare.