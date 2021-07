L’edizione odierna di Tuttosport pone l’accento sugli addii al Milan di Donnarumma e Calhanoglu. I due giocatori - sottolinea il noto quotidiano - hanno lasciato il club rossonero esclusivamente per motivi economici, alla ricerca del maggior guadagno, da mercenari del nuovo millennio, come se il Milan non fosse riuscito a trasmettere loro alcun valore diverso.