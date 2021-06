Tre opzioni per Donnarumma, il quale ha deciso di lasciare il Milan a costo zero. La Juventus resta in pole per Gigio, ma non bisogna dimenticare il Barcellona e il Paris Saint-Germain. Tuttavia, come riporta Tuttosport, tutte e tre le squadre sono alle prese con la medesima esigenza, ovvero quella di cedere il loro portiere titolare.