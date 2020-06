Tuttosport - Dragowski, la viola cerca il rinnovo con il polacco: allontanati Milan e club di Premier

Tra i nomi che il Milan aveva sondato per un eventuale dopo Donnarumma figurava anche quello di Bartolomej Dragowski. Il portiere polacco della Fiorentina, autore di una stagione positiva, ha ricevuto diversi attestati di stima della proprietà che vuole farne il futuro guardiano della porta. In questo senso, secondo quanto riporta Tuttosport, la società viola avrebbe l'intenzione di rinnovare fino al 2024 il contratto del portiere polacco. Una mossa decisiva per allontanare l'interesse del Milan e di alcuni club della Premier League.