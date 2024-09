Tuttosport: "E Fonseca si inventa pure capitan Leao"

"E Fonseca si inventa pure capitan Leao": titola così questa mattina Tuttosport in merito alla decisione di Paulo Fonseca di affidare ieri sera contro il Lecce la fascia da capitano a Rafael Leao. Dietro alla scelta del tecnico portoghese c'è la volontà di responsabilizzare ancora di più il numero 10 milanista e dargli ancora più motivazioni.

Nella conferenza stampa post-partita, Fonseca ha dichiarato su Leao: "Parlare la stessa lingua aiuta. Io ho sempre avuto un bel rapporto con lui, una relazione aperta. Gli ho sempre detto che è un grandissimo giocatore, ma che ora deve essere un giocatore per la squadra. Mi piace molto che è decisivo: oggi ha fatto un grandissimo assist per Theo. Mi piace ancora di più che vedo la sua crescita in difesa, che è nel posto giusto per pressare quando ne abbiamo bisogno. Oggi Rafa è un giocatore diverso. Non è perfetto, non fa sempre bene, ma lo fa tante volte e valuto tanto il suo sforzo per aiutare la squadra".