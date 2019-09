Tuttosport e il settore giovanile del Milan: "I talenti degli ultimi 10 anni"

L'edizione odierna di Tuttosport riporta i talenti che sono nati e cresciuti nel settore giovanile del Milan negli ultimi 10 anni, cioè da quando Berlusconi e Galliani hanno deciso di rimettere in piedi il proprio vivaio che da troppi anni non produceva più calciatori in grado di entrare a far parte della prima squadra. Dal 2009 in poi, sono tanti i talenti che sono usciti dal settore giovanile milanista: tra questi ricordiamo Donnarumma, Cristante, Petagna, Calabria, Locatelli, De Sciglio, Verdi, Cutrone, Mastalli e il grande rimpianto Pierre-Emerick Aubameyang.