Tuttosport e le parole di Pioli: "L'ultima occasione per restare in corsa"

In vista del match di stasera contro l'Atletico Madrid, Tuttosport riporta questa mattina alcune dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli che non si nasconde e sa bene quanto sia importante la partita di stasera in casa degli spagnoli: "Per questa partita è abbastanza semplice motivare i ragazzi, è l'ultima occasione per restare in corsa in Champions League". I rossoneri devono vincere a tutti i costi se vorranno tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League.