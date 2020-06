In vista della sfida di questa sera tra Juventus e Milan, Tuttosport titola così: "E' Rebic l'uomo per fare il golpe". Senza Ibra, toccherà al croato guidare l'attacco dei rossoneri che avranno bisogno di una grande impresa sul campo dei bianconeri per strappare il pass per la finale di Coppa Italia. Rebic è esploso nel 2020, nel quale ha già segnato a Juventus e Inter.