In attesa di un derby in campo, continua la stracitaddina milanese sul mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport è vivo il pressing dell'Inter su Emerson, giovane terzino brasiliano del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia. I neroazzurri, infatti, vorrebbero inserire il giocatore nella trattativa per Lautaro. Il Milan, dalla sua, continua a monitorare la situazione.