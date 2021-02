Tuttosport esalta il mercato invernale del Milan: "Il migliore della Serie A"

Non c’è dubbio che il mercato invernale del Milan sia stato di gran lunga il migliore di tutta la serie A. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che elogia l’operato dei dirigenti rossoneri. Acquisti mirati - si legge - per completare l’organico e cercare di non vanificare la splendida stagione fatta finora. Il fondo Elliot, con la complicità concreta di Gazidis e Maldini, ha regalato a Pioli un difensore di primo livello, Tomori, un centrocampista con esperienza nel campionato italiano, Meite, e un attaccante come Mandzukic.