Tuttosport - Futuro San Siro, lunedì si decide

Arriverà lunedì il primo verdetto sul futuro di San Siro e del nuovo stadio di Milano. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che spiega come i consiglieri, a inizio settimana, dovranno esprimersi sul "pubblico interesse" del masterplan presentato dai Milan e Inter. È probabile che dalla maggioranza arrivi il via libera, considerando questo voto come un passaggio preliminare e affidando al successivo lavoro della Giunta il compito di definire i numerosi dettagli ancora da definire (come il futuro del Meazza, le volumetrie e il canone di concessione).