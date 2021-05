Tuttosport - I cambi di Pioli finiscono sotto inchiesta

Ieri il Milan ha commesso davvero tanti, troppi errori, sia in fase di impostazione che di rifinitura. E a proposito di scelte sbagliate, anche i cambi di Pioli - scrive Tuttosport - sono finiti "sotto inchiesta". Al termine del match, l'allenatore rossonero ha provato a motivare le sue decisioni: "Ho cambiato Bennacer con Meite per avere più dinamismo e fisicità in mezzo al campo e sulle palle inattive. Mandzukic ha avuto tanti problemi e l’abbiamo convocato all’ultimo. Non aveva minutaggio per potere entrare prima".