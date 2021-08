Tuttosport: "Ibra potrebbe saltare la Samp"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Ibra potrebbe saltare la Samp". Lo svedese, che sta recuperando dall'operazione al ginocchio dello scorso 18 giugno, rischia di saltare la prima di campionato del suo Milan in casa dei blucerchiati. In casa rossonera, nessuno vuole affrettare i tempi e correre rischi, quindi l'attaccante tornerà in campo solo quando sarà recuperato al 100%.