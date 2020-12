Tuttosport: "Ibrahimovic, il Milan decide oggi"

"Ibrahimovic, il Milan decide oggi. Può andare in panchina col Genoa", scrive oggi Tuttosport. Nell'ultima seduta prima del Genoa si deciderà se Zlatan ci sarà o meno. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente dallo staff medico rossonero e dal calciatore stesso, che conosce benissimo il proprio corpo. Se oggi non avrà fastidio allora potrà essere convocato da Pioli per andare in campo dall'inizio, ma con un minutaggio prestabilito o quasi. Se dovessero esserci fastidi, invece, non verrà rischiato e farà ritorno in campo domenica al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia contro il Sassuolo.