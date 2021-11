Tuttosport - Il grande 2021 di Kjaer: tra i top 20 del calcio mondiale

Il grande 2021 di Kjaer si è impreziosito ulteriormente ieri sera. Il difensore rossonero, infatti, si è piazzato al 18esimo posto, quindi ampiamente nella top 20 nella graduatoria del Pallone d’Oro 2021. Come sottolinea Tuttosport, il danese ha ricevuto tanti voti non solo per le prestazioni fornite con la maglia del Milan e con la Danimarca all’Europeo, ma anche per la sua prontezza di riflessi nel salvare la vita al connazionale Christian Eriksen.