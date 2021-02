Tuttosport - Il Milan alza il ritmo in allenamento

35 partite (stasera diventeranno 36) in 161 giorni: per il Milan lo sforzo finora è stato notevole. È normale arrivare a una fisiologica flessione, che si sta materializzando in questa prima parte del 2021. Pioli, però, in più occasioni ha evidenziato come il calo non sia imputabile a questioni inerenti la condizione atletica, quanto piuttosto a una questione mentale. A Milanello, come riporta Tuttosport, si racconta che l’intensità degli allenamenti sia aumentata e che il lavoro delle ultime sedute sia stato particolarmente tosto, tutto questo proprio per rimettersi in carreggiata in vista del rush finale della stagione.