"Il Milan ribalta la Juve in 5'": titola così questa mattina Tuttosport in merito alla vittoria di ieri dei rossoneri per 4-2 contro i bianconeri. Sotto di due gol, la squadra di Pioli segna tre reti in cinque minuti con Ibrahimovic (rigore), Kessie e Leao. A 10' minuti dalla fine ci ha pensato poi Rebic a chiudere il match.