Tuttosport - Il Milan sosterrà con forza davanti alla giustizia sportiva che le parole di Ibra non hanno connotato discriminatorio

Fin dal primo momento, il Milan è stato molto chiaro dopo la lite tra Ibrahimovic e Lukaku: lo svedese ha sbagliato, ma non ha pronunciato nessuna frase razzista. Per questo motivo, come riporta stamattina Tuttosport, il club di via Aldo Rossi sosterrà con forza davanti alla giustizia sportiva che le parole del suo attaccante non hanno connotato discriminatorio.