Tuttosport - Il nuovo San Siro sarà condiviso: i nodi ancora da sciogliere

Dopo la scelta del progetto (la “Cattedrale di Populous), il 2022 sarà l’anno della definizione dei piani di intervento (economico-finanziario ed esecutivo) per la realizzazione del nuovo San Siro. Come riporta Tuttosport, sarà interessante scoprire come Populous risolverà uno dei nodi principali del nuovo stadio: la condivisione tra Inter e Milan. Una situazione - si legge - che comporta la necessità di predisporre ambienti compatibili con la frequentazione di entrambe le tifoserie, soprattutto durante la settimana. Le ultime settimane hanno evidenziato anche un’altra questione delicata legata alla condivisione: lo stress al quale viene sottoposto il terreno di gioco. Insomma, sono tutti aspetti da approfondire in vista della costruzione dell’impianto che sostituirà lo storico San Siro, che andrà in pensione dopo le Olimpiadi del 2026.