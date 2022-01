Tuttosport - Kessie lotta in campo, ma ha già deciso di andare via

Il Milan si è messo il cuore in pace su Kessie. Lo scrive Tuttosport, che si sofferma sul futuro del centrocampista ivoriano, il quale, per rinnovare il contratto, ha chiesto un ingaggio da 8 milioni di euro all'anno. Franck - osserva il quotidiano torinese - gioca e dà tutto per la squadra, come fecero Donnarumma e Calhanoglu la scorsa stagione, ma come loro dirà addio in estate, anche se ancora non è chiaro dove andrà.