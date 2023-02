Tuttosport - L'offerta del Milan a Leao supera i 7 milioni tra parte fissa e bonus

MilanNews.it

Come sottolinea questa mattina Tuttosport, che ha fatto il punto sulla trattativa Leao alla luce di quanto dichiarato dall'agente del giocatore Ted Dimvula ieri pomeriggio, il Milan per il portoghese avrebbe messo sul piatto un'offerta da 6.5 milioni di parte fissa che, però, con i bonus (facilmente raggiungibili) lieviterebbe fino a 7.7 milioni di euro. Un'offerta quella della dirigenza rossonera che dunque, non solo supera i 7 milioni ma si avvicina anche al muro degli 8.