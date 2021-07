Tuttosport: "La dedica ad Astori, il bus scoperto e la gente pazza di gioia"

Tuttosport nell'edizione odierna riporta le parole di Mancini che sintetizzano al meglio il successo dell'Italia: "Saremo campioni d'Europa per 4 anni. Dovevamo trovare giovani che crescessero in fretta. Fanno bene a festeggiare i tifosi, i ringraziamenti vanno a staff e ragazzi. Non a me". Roma non è stata folle come nel 2006, ma erano altri tempi e la festa c'è stata lo stesso. Prima al Parco dei Principi, poi al Quirinale, infine a Palazzo Chigi da Draghi, prima di effettuare il tour sul pullman scoperto che ha felicitato pure il papa dall'ospedale. Presenti anche la Nazionale Under 23 di atletica, Matteo Berrettini e il pubblico, davvero in festa. Il rispetto verso gli altri componenti del gruppo è uno dei grandi lasciti morale di questo cammino azzurro e la mascherina indossata con cura lo testimonia.