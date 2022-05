Tuttosport - La dirigenza rossonera verso la conferma anche con RedBird

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le notizie riguardanti a RedBird Capital che sarebbe ormai prossima all'acquisizione delle quote di maggioranza del Milan, hanno riaperto il capitolo sul futuro dell'attuale dirigenza del Milan. La possibile permanenza di Elliott con quote di minoranza, fa presupporre a un progetto in continuità con quello attuale: per questo motivo la dirigenza, a partire da Maldini e Massara dovrebbero essere serenamente confermati e aspettano la convocazione per il rinnovo al termine della stagione. Il discorso Gazidis invece si affronterà più avanti, dal momento che il manager sudafricano vedrà scadere il suo contratto solo il prossimo novembre.