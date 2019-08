Non sarà semplice far dimenticare Cutrone ed entrare nei cuori dei tifosi, ma Leao ci proverà. Lo scrive stamattina il quotidiano Tuttosport parlando del nuovo attaccante rossonero. Marco Giampaolo lo ha voluto con sé a Cardiff per fargli respirare da subito il Milan. Una scelta condivisa anche dallo stesso Leao, il quale ha voglia di stare con i nuovi compagni e mettersi in gioco.