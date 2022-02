Tuttosport - Maignan, uscite da incubo: stavolta stecca anche lui

"Maignan, uscite da incubo", titola il quotidiano Tuttosport dopo la prestazione del francese a Salerno. "Per la prima volta dal suo arrivo a Milano, il portiere stecca la prestazione", scrive il giornale torinese, che poi aggiunge: "L’erroraccio su Djuric regala il primo gol alla Salernitana. Poi, con un disimpegno sbagliato su Bonazzoli, per poco non concede il bis". Ma Mike è forte, ha personalità: "Questa notte è passata, ora bisogna rialzarsi e ricominciare a parare tutto", scrive Tuttosport.